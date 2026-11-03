Sartorius vz. Aktie
WKN: 716563 / ISIN: DE0007165631
|Langfristige Performance
|
03.11.2026 10:03:41
TecDAX-Wert Sartorius vz-Aktie: So viel hätte eine Investition in Sartorius vz von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit Sartorius vz-Anteilen statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 69,65 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in Sartorius vz-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,436 Sartorius vz-Aktien. Die gehaltenen Sartorius vz-Aktien wären am 02.11.2026 426,27 EUR wert, da der Schlussstand 296,90 EUR betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 326,27 Prozent zugenommen.
Am Markt war Sartorius vz jüngst 18,11 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: T. Schneider / Shutterstock.com
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