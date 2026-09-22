TecDAX-Wert Sartorius vz-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Sartorius vz-Investment von vor 3 Jahren verloren

Bei einem frühen Sartorius vz-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Die Sartorius vz-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Sartorius vz-Anteile bei 317,90 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Sartorius vz-Aktie investiert hätte, hätte er nun 0,315 Anteile im Depot. Die gehaltenen Sartorius vz-Anteile wären am 21.09.2026 78,23 EUR wert, da der Schlussstand 248,70 EUR betrug. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 21,77 Prozent.

Zuletzt verbuchte Sartorius vz einen Börsenwert von 15,39 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at