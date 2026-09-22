Sartorius vz. Aktie

Sartorius vz. für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 716563 / ISIN: DE0007165631

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Profitabler Sartorius vz-Einstieg? 22.09.2026 10:03:35

TecDAX-Wert Sartorius vz-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Sartorius vz-Investment von vor 3 Jahren verloren

TecDAX-Wert Sartorius vz-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Sartorius vz-Investment von vor 3 Jahren verloren

Bei einem frühen Sartorius vz-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Die Sartorius vz-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Sartorius vz-Anteile bei 317,90 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Sartorius vz-Aktie investiert hätte, hätte er nun 0,315 Anteile im Depot. Die gehaltenen Sartorius vz-Anteile wären am 21.09.2026 78,23 EUR wert, da der Schlussstand 248,70 EUR betrug. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 21,77 Prozent.

Zuletzt verbuchte Sartorius vz einen Börsenwert von 15,39 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: T. Schneider / Shutterstock.com

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11.09.26 Sartorius vz. Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.09.26 Sartorius vz. Overweight Barclays Capital
20.08.26 Sartorius vz. Buy UBS AG
12.08.26 Sartorius vz. Sector Perform RBC Capital Markets
30.07.26 Sartorius vz. Outperform Bernstein Research
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