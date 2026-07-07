Sartorius vz. Aktie

Sartorius vz. für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 716563 / ISIN: DE0007165631

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Sartorius vz-Investition im Blick 07.07.2026 10:03:50

TecDAX-Wert Sartorius vz-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Sartorius vz von vor 5 Jahren verloren

TecDAX-Wert Sartorius vz-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Sartorius vz von vor 5 Jahren verloren

Bei einem frühen Sartorius vz-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Sartorius vz-Papier via Börse XETRA ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 471,40 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Sartorius vz-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 2,121 Sartorius vz-Anteilen. Die gehaltenen Sartorius vz-Papiere wären am 06.07.2026 487,70 EUR wert, da der Schlussstand 229,90 EUR betrug. Damit wäre die Investition um 51,23 Prozent gesunken.

Sartorius vz wurde am Markt mit 14,34 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: T. Schneider / Shutterstock.com

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