Sartorius vz. Aktie

Sartorius vz. für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 716563 / ISIN: DE0007165631

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Sartorius vz-Anlage im Blick 09.06.2026 10:04:08

TecDAX-Wert Sartorius vz-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Sartorius vz von vor 5 Jahren bedeutet

TecDAX-Wert Sartorius vz-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Sartorius vz von vor 5 Jahren bedeutet

So viel hätten Anleger mit einem frühen Sartorius vz-Investment verlieren können.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Sartorius vz-Anteilen an der Börse XETRA ausgeführt. Zum Handelsende stand das Sartorius vz-Papier an diesem Tag bei 409,70 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 0,244 Sartorius vz-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 08.06.2026 gerechnet (240,30 EUR), wäre das Investment nun 58,65 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 41,35 Prozent verringert.

Zuletzt verbuchte Sartorius vz einen Börsenwert von 14,81 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: T. Schneider / Shutterstock.com

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