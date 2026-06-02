Sartorius vz. Aktie
WKN: 716563 / ISIN: DE0007165631
|Frühe Investition
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02.06.2026 10:04:20
TecDAX-Wert Sartorius vz-Aktie: So viel Verlust hätte ein Sartorius vz-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Am 02.06.2023 wurde die Sartorius vz-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete das Sartorius vz-Papier bei 333,50 EUR. Bei einem Sartorius vz-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 29,985 Sartorius vz-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Sartorius vz-Anteile wären am 01.06.2026 7 313,34 EUR wert, da der Schlussstand 243,90 EUR betrug. Mit einer Performance von -26,87 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Sartorius vz war somit zuletzt am Markt 14,98 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: T. Schneider / Shutterstock.com
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