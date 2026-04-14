Sartorius vz. Aktie
WKN: 716563 / ISIN: DE0007165631
Lukrative Sartorius vz-Investition?
14.04.2026 10:03:52
TecDAX-Wert Sartorius vz-Aktie: So viel Verlust hätte ein Sartorius vz-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit dem Sartorius vz-Papier statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 450,30 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 2,221 Sartorius vz-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 13.04.2026 481,01 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 216,60 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 51,90 Prozent verkleinert.
Der Sartorius vz-Wert an der Börse wurde auf 13,38 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
