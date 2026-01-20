Sartorius vz. Aktie
WKN: 716563 / ISIN: DE0007165631
|Lohnende Sartorius vz-Investition?
|
20.01.2026 10:04:06
TecDAX-Wert Sartorius vz-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Sartorius vz von vor 5 Jahren bedeutet
Am 20.01.2021 wurden Sartorius vz-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete das Sartorius vz-Papier bei 372,60 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in das Sartorius vz-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,684 Sartorius vz-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 680,35 EUR, da sich der Wert eines Sartorius vz-Papiers am 19.01.2026 auf 253,50 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 31,96 Prozent verkleinert.
Sartorius vz wurde jüngst mit einem Börsenwert von 15,33 Mrd. Euro gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: T. Schneider / Shutterstock.com
