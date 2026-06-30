Sartorius vz. Aktie
WKN: 716563 / ISIN: DE0007165631
|Lukrative Sartorius vz-Anlage?
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30.06.2026 10:03:52
TecDAX-Wert Sartorius vz-Aktie: So viel Verlust hätte eine Sartorius vz-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurde die Sartorius vz-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 317,10 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,315 Sartorius vz-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Sartorius vz-Papiere wären am 29.06.2026 70,61 EUR wert, da der Schlussstand 223,90 EUR betrug. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 29,39 Prozent verringert.
Zuletzt ergab sich für Sartorius vz eine Börsenbewertung in Höhe von 14,14 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: T. Schneider / Shutterstock.com
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