TecDAX-Wert Sartorius vz-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Sartorius vz von vor 3 Jahren angefallen

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Sartorius vz-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurde das Sartorius vz-Papier via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 400,60 EUR wert. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 24,963 Sartorius vz-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Sartorius vz-Aktie auf 214,60 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 5 356,96 EUR wert. Damit wäre die Investition 46,43 Prozent weniger wert.

Sartorius vz wurde am Markt mit 13,40 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at