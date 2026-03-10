Sartorius vz. Aktie
WKN: 716563 / ISIN: DE0007165631
|Lohnendes Sartorius vz-Investment?
|
10.03.2026 10:03:35
TecDAX-Wert Sartorius vz-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Sartorius vz von vor 3 Jahren angefallen
Heute vor 3 Jahren wurde das Sartorius vz-Papier via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 400,60 EUR wert. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 24,963 Sartorius vz-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Sartorius vz-Aktie auf 214,60 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 5 356,96 EUR wert. Damit wäre die Investition 46,43 Prozent weniger wert.
Sartorius vz wurde am Markt mit 13,40 Mrd. Euro bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: T. Schneider / Shutterstock.com
Nachrichten zu Sartorius AG Vz.
|
17:58
|Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX notiert zum Ende des Dienstagshandels im Plus (finanzen.at)
|
15:59
|Optimismus in Frankfurt: TecDAX am Nachmittag mit Kursplus (finanzen.at)
|
12:26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: TecDAX liegt im Plus (finanzen.at)
|
09:28
|Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX zeigt sich zum Start des Dienstagshandels fester (finanzen.at)
|
09.03.26
|Montagshandel in Frankfurt: TecDAX verliert letztendlich (finanzen.at)
|
09.03.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: TecDAX am Nachmittag in der Verlustzone (finanzen.at)
|
09.03.26
|Montagshandel in Frankfurt: TecDAX mittags in der Verlustzone (finanzen.at)
|
09.03.26
|TecDAX aktuell: TecDAX zum Start des Montagshandels im Minus (finanzen.at)