TecDAX-Wert Siltronic-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Siltronic-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Siltronic-Investment gewesen.

Vor 10 Jahren wurde das Siltronic-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 14,40 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in das Siltronic-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 694,444 Siltronic-Anteilen. Die gehaltenen Siltronic-Papiere wären am 15.06.2026 67 847,22 EUR wert, da der Schlussstand 97,70 EUR betrug. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 578,47 Prozent.

Siltronic erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2,82 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at