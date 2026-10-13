Siltronic Aktie

Siltronic für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: WAF300 / ISIN: DE000WAF3001

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Siltronic-Anlage unter der Lupe 13.10.2026 10:03:47

TecDAX-Wert Siltronic-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Siltronic-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

TecDAX-Wert Siltronic-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Siltronic-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Siltronic-Aktie Investoren gebracht.

Vor 1 Jahr wurden Siltronic-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 55,90 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in das Siltronic-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 17,889 Siltronic-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Siltronic-Papiers auf 75,20 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 345,26 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +34,53 Prozent.

Siltronic erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2,61 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: T. Schneider / Shutterstock.com

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