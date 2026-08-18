Siltronic Aktie
WKN DE: WAF300 / ISIN: DE000WAF3001
|Performance unter der Lupe
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18.08.2026 10:03:34
TecDAX-Wert Siltronic-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Siltronic von vor einem Jahr abgeworfen
Am 18.08.2025 wurden Siltronic-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete das Siltronic-Papier bei 36,56 EUR. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 10 000 EUR in die Siltronic-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 273,523 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Siltronic-Aktie auf 89,80 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 24 562,36 EUR wert. Das entspricht einem Anstieg um 145,62 Prozent.
Siltronic war somit zuletzt am Markt 2,89 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: T. Schneider / Shutterstock.com
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