Siltronic Aktie
WKN DE: WAF300 / ISIN: DE000WAF3001
|Lohnende Siltronic-Investition?
|
10.02.2026 10:04:07
TecDAX-Wert Siltronic-Aktie: So viel hätte eine Investition in Siltronic von vor 3 Jahren gekostet
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Siltronic-Papier an der Börse XETRA ausgeführt. Diesen Tag beendete die Siltronic-Aktie bei 82,70 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in das Siltronic-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 120,919 Siltronic-Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 09.02.2026 6 475,21 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 53,55 EUR belief. Das entspricht einem Schwund von 35,25 Prozent.
Siltronic war somit zuletzt am Markt 1,56 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: T. Schneider / Shutterstock.com
Nachrichten zu Siltronic AG
|
12:27
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX verbucht mittags Abschläge (finanzen.at)
|
10.02.26
|Optimismus in Frankfurt: TecDAX zum Ende des Dienstagshandels stärker (finanzen.at)
|
10.02.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX bewegt letztendlich im Plus (finanzen.at)
|
10.02.26
|Aufschläge in Frankfurt: TecDAX auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
06.02.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX schwächelt letztendlich (finanzen.at)
|
06.02.26
|Optimismus in Frankfurt: SDAX schlussendlich auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
05.02.26
|Börse Frankfurt: TecDAX legt schlussendlich zu (finanzen.at)
|
05.02.26
|Börse Frankfurt: SDAX beendet die Sitzung weit in der Verlustzone (finanzen.at)
Analysen zu Siltronic AG
|07:23
|Siltronic Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.02.26
|Siltronic Halten
|DZ BANK
|03.02.26
|Siltronic Neutral
|UBS AG
|03.02.26
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.01.26
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:23
|Siltronic Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.02.26
|Siltronic Halten
|DZ BANK
|03.02.26
|Siltronic Neutral
|UBS AG
|03.02.26
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.01.26
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.02.26
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.01.26
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.25
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.25
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.25
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.07.24
|Siltronic Sell
|UBS AG
|07.05.24
|Siltronic Sell
|UBS AG
|02.05.24
|Siltronic Sell
|UBS AG
|26.04.24
|Siltronic Sell
|UBS AG
|11.04.24
|Siltronic Sell
|UBS AG
|07:23
|Siltronic Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.02.26
|Siltronic Halten
|DZ BANK
|03.02.26
|Siltronic Neutral
|UBS AG
|12.11.25
|Siltronic Neutral
|UBS AG
|06.11.25
|Siltronic Hold
|Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Siltronic AG
|56,80
|1,16%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerVor US-Arbeitsmarktbericht: ATX fester -- DAX nahezu unverändert -- Asiens Börsen schließen stärker - Tokio im Feiertag
Der heimische Aktienmarkt notiert am Mittwoch im Plus. Der deutsche Leitindex bewegt sich nahe der Nulllinie. Die wichtigsten asiatischen Indizes notierten am Mittwoch in Grün.