TecDAX-Wert Siltronic-Aktie: So viel hätte eine Investition in Siltronic von vor 3 Jahren gekostet

Investoren, die vor Jahren in Siltronic-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Siltronic-Papier an der Börse XETRA ausgeführt. Diesen Tag beendete die Siltronic-Aktie bei 82,70 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in das Siltronic-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 120,919 Siltronic-Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 09.02.2026 6 475,21 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 53,55 EUR belief. Das entspricht einem Schwund von 35,25 Prozent.

Siltronic war somit zuletzt am Markt 1,56 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at