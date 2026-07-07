Siltronic Aktie
WKN DE: WAF300 / ISIN: DE000WAF3001
|Frühe Anlage
|
07.07.2026 10:03:50
TecDAX-Wert Siltronic-Aktie: So viel hätte eine Investition in Siltronic von vor 5 Jahren gekostet
Vor 5 Jahren wurde das Siltronic-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 141,80 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 70,522 Siltronic-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 06.07.2026 6 470,38 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 91,75 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 35,30 Prozent vermindert.
Siltronic markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 3,05 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: T. Schneider / Shutterstock.com