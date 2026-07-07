Siltronic Aktie

Siltronic für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: WAF300 / ISIN: DE000WAF3001

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Frühe Anlage 07.07.2026 10:03:50

TecDAX-Wert Siltronic-Aktie: So viel hätte eine Investition in Siltronic von vor 5 Jahren gekostet

TecDAX-Wert Siltronic-Aktie: So viel hätte eine Investition in Siltronic von vor 5 Jahren gekostet

Anleger, die vor Jahren in Siltronic-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Vor 5 Jahren wurde das Siltronic-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 141,80 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 70,522 Siltronic-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 06.07.2026 6 470,38 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 91,75 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 35,30 Prozent vermindert.

Siltronic markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 3,05 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: T. Schneider / Shutterstock.com

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