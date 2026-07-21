TecDAX-Wert Siltronic-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Siltronic-Investment von vor einem Jahr verdient

Wer vor Jahren in Siltronic eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Siltronic-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die Siltronic-Anteile bei 44,78 EUR. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 EUR in die Siltronic-Aktie investierten, hätten nun 22,331 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 836,76 EUR, da sich der Wert eines Siltronic-Anteils am 20.07.2026 auf 82,25 EUR belief. Das entspricht einem Zuwachs um 83,68 Prozent.

Der Siltronic-Wert an der Börse wurde auf 2,83 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at