Siltronic Aktie
WKN DE: WAF300 / ISIN: DE000WAF3001
|Lohnender Siltronic-Einstieg?
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21.07.2026 10:04:12
TecDAX-Wert Siltronic-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Siltronic-Investment von vor einem Jahr verdient
Siltronic-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die Siltronic-Anteile bei 44,78 EUR. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 EUR in die Siltronic-Aktie investierten, hätten nun 22,331 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 836,76 EUR, da sich der Wert eines Siltronic-Anteils am 20.07.2026 auf 82,25 EUR belief. Das entspricht einem Zuwachs um 83,68 Prozent.
Der Siltronic-Wert an der Börse wurde auf 2,83 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: T. Schneider / Shutterstock.com
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