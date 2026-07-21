Siltronic Aktie

Siltronic für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: WAF300 / ISIN: DE000WAF3001

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lohnender Siltronic-Einstieg? 21.07.2026 10:04:12

TecDAX-Wert Siltronic-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Siltronic-Investment von vor einem Jahr verdient

TecDAX-Wert Siltronic-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Siltronic-Investment von vor einem Jahr verdient

Wer vor Jahren in Siltronic eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Siltronic-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die Siltronic-Anteile bei 44,78 EUR. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 EUR in die Siltronic-Aktie investierten, hätten nun 22,331 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 836,76 EUR, da sich der Wert eines Siltronic-Anteils am 20.07.2026 auf 82,25 EUR belief. Das entspricht einem Zuwachs um 83,68 Prozent.

Der Siltronic-Wert an der Börse wurde auf 2,83 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: T. Schneider / Shutterstock.com

Nachrichten zu Siltronic AG

mehr Nachrichten