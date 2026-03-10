TecDAX-Wert Siltronic-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Siltronic von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Siltronic-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Das Siltronic-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete das Siltronic-Papier bei 68,80 EUR. Bei einem Siltronic-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,453 Siltronic-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 09.03.2026 gerechnet (50,20 EUR), wäre die Investition nun 72,97 EUR wert. Aus 100 EUR wurden somit 72,97 EUR, was einer negativen Performance von 27,03 Prozent entspricht.

Zuletzt verbuchte Siltronic einen Börsenwert von 1,51 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at