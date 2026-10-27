Siltronic Aktie
WKN DE: WAF300 / ISIN: DE000WAF3001
|Frühe Anlage
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27.10.2026 10:03:29
TecDAX-Wert Siltronic-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Siltronic von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit Siltronic-Anteilen statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 134,30 EUR. Bei einem Siltronic-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,745 Siltronic-Aktien in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 43,93 EUR, da sich der Wert eines Siltronic-Papiers am 26.10.2026 auf 59,00 EUR belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 56,07 Prozent verringert.
Zuletzt ergab sich für Siltronic eine Börsenbewertung in Höhe von 1,95 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: T. Schneider / Shutterstock.com
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