Siltronic Aktie
WKN DE: WAF300 / ISIN: DE000WAF3001
|Performance unter der Lupe
|
17.11.2026 10:03:25
TecDAX-Wert Siltronic-Aktie: So viel Verlust hätte ein Siltronic-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurde das Siltronic-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 86,15 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das Siltronic-Papier investiert hätte, hätte er nun 1,161 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 16.11.2026 auf 53,85 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 62,51 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 37,49 Prozent eingebüßt.
Zuletzt ergab sich für Siltronic eine Börsenbewertung in Höhe von 1,82 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: T. Schneider / Shutterstock.com
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