TecDAX-Wert Siltronic-Aktie: So viel Verlust hätte ein Siltronic-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Siltronic-Aktie Investoren gebracht.

Vor 5 Jahren wurde das Siltronic-Papier via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 139,05 EUR wert. Bei einem Siltronic-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 71,917 Siltronic-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 4 289,82 EUR, da sich der Wert eines Siltronic-Anteils am 13.04.2026 auf 59,65 EUR belief. Das kommt einer Abnahme um 57,10 Prozent gleich.

Der Marktwert von Siltronic betrug jüngst 1,80 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at