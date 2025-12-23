Siltronic Aktie

Siltronic für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: WAF300 / ISIN: DE000WAF3001

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Langfristige Anlage 23.12.2025 10:03:42

TecDAX-Wert Siltronic-Aktie: So viel Verlust hätte eine Siltronic-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

TecDAX-Wert Siltronic-Aktie: So viel Verlust hätte eine Siltronic-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Siltronic-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Siltronic-Papier an der Börse XETRA ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 128,50 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 77,821 Siltronic-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 22.12.2025 3 571,98 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 45,90 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 64,28 Prozent verringert.

Alle Siltronic-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,38 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: T. Schneider / Shutterstock.com

Nachrichten zu Siltronic AGmehr Nachrichten