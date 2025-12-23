Siltronic Aktie
WKN DE: WAF300 / ISIN: DE000WAF3001
|Langfristige Anlage
|
23.12.2025 10:03:42
TecDAX-Wert Siltronic-Aktie: So viel Verlust hätte eine Siltronic-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Siltronic-Papier an der Börse XETRA ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 128,50 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 77,821 Siltronic-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 22.12.2025 3 571,98 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 45,90 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 64,28 Prozent verringert.
Alle Siltronic-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,38 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Redaktion finanzen.at
