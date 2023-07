TecDAX-Wert SMA Solar-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes SMA Solar-Investment abgeworfen

Bei einem frühen Investment in SMA Solar-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

SMA Solar-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand das SMA Solar-Papier an diesem Tag bei 28,30 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 35,336 SMA Solar-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 12.07.2023 auf 94,15 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3 326,86 EUR wert. Das kommt einer Steigerung um 232,69 Prozent gleich.

SMA Solar erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 3,26 Mrd. Euro. Das SMA Solar-Papier wurde am 27.06.2008 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Der erste festgestellte Kurs der SMA Solar-Aktie lag damals bei 48,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

