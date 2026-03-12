TecDAX-Wert SMA Solar-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SMA Solar von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in SMA Solar-Aktien gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurde die SMA Solar-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der SMA Solar-Anteile betrug an diesem Tag 19,24 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 519,751 SMA Solar-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 11.03.2026 17 401,25 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 33,48 EUR belief. Aus 10 000 EUR wurden somit 17 401,25 EUR, was einer positiven Performance von 74,01 Prozent entspricht.

Der SMA Solar-Wert an der Börse wurde auf 1,16 Mrd. Euro beziffert. Am 27.06.2008 wurden SMA Solar-Papiere zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Der Erstkurs der SMA Solar-Aktie lag beim Börsengang bei 48,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at