SMA Solar Aktie
WKN DE: A0DJ6J / ISIN: DE000A0DJ6J9
|Langfristige Investition
|
12.03.2026 10:03:19
TecDAX-Wert SMA Solar-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SMA Solar von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurde die SMA Solar-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der SMA Solar-Anteile betrug an diesem Tag 19,24 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 519,751 SMA Solar-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 11.03.2026 17 401,25 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 33,48 EUR belief. Aus 10 000 EUR wurden somit 17 401,25 EUR, was einer positiven Performance von 74,01 Prozent entspricht.
Der SMA Solar-Wert an der Börse wurde auf 1,16 Mrd. Euro beziffert. Am 27.06.2008 wurden SMA Solar-Papiere zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Der Erstkurs der SMA Solar-Aktie lag beim Börsengang bei 48,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu SMA Solar AG
|
12.03.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: So bewegt sich der TecDAX nachmittags (finanzen.at)
|
12.03.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: TecDAX verliert am Donnerstagmittag (finanzen.at)
|
12.03.26
|Donnerstagshandel in Frankfurt: SDAX zum Start im Minus (finanzen.at)
|
12.03.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX fällt zum Handelsstart (finanzen.at)
|
12.03.26
|Zuwachs bei Photovoltaik-Anlagen wird langsamer (dpa-AFX)
|
11.03.26
|TecDAX aktuell: TecDAX liegt zum Ende des Mittwochshandels im Minus (finanzen.at)
|
11.03.26
|Minuszeichen in Frankfurt: SDAX präsentiert sich letztendlich schwächer (finanzen.at)
|
11.03.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX verbucht am Nachmittag Verluste (finanzen.at)
Analysen zu SMA Solar AG
|11.03.26
|SMA Solar Hold
|Deutsche Bank AG
|03.03.26
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.03.26
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.01.26
|SMA Solar Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.01.26
|SMA Solar Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.03.26
|SMA Solar Hold
|Deutsche Bank AG
|03.03.26
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.03.26
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.01.26
|SMA Solar Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.01.26
|SMA Solar Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.03.26
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.03.26
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.11.25
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.11.25
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.03.25
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.25
|SMA Solar Verkaufen
|DZ BANK
|02.09.25
|SMA Solar Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.25
|SMA Solar Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.08.25
|SMA Solar Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.25
|SMA Solar Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11.03.26
|SMA Solar Hold
|Deutsche Bank AG
|15.01.26
|SMA Solar Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.01.26
|SMA Solar Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.25
|SMA Solar Hold
|Deutsche Bank AG
|13.11.25
|SMA Solar Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|SMA Solar AG
|32,84
|-0,18%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen in Rot
An den asisatischen Börsen dominieren zum Wochenende die Bären.