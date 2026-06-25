SMA Solar Aktie

SMA Solar für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0DJ6J / ISIN: DE000A0DJ6J9

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lohnendes SMA Solar-Investment? 25.06.2026 10:04:10

TecDAX-Wert SMA Solar-Aktie: So viel Gewinn hätte ein SMA Solar-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

TecDAX-Wert SMA Solar-Aktie: So viel Gewinn hätte ein SMA Solar-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die SMA Solar-Aktie gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurde das SMA Solar-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 44,00 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in die SMA Solar-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 227,273 SMA Solar-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 24.06.2026 gerechnet (51,70 EUR), wäre das Investment nun 11 750,00 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 17,50 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von SMA Solar belief sich jüngst auf 1,85 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des SMA Solar-Papiers fand am 27.06.2008 an der Börse XETRA statt. Den ersten Handelstag begann der SMA Solar-Anteilsschein bei 48,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: SMA Solar Technology AG

Nachrichten zu SMA Solar AG

mehr Nachrichten

Analysen zu SMA Solar AG

mehr Analysen
15.05.26 SMA Solar Halten DZ BANK
14.05.26 SMA Solar Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.05.26 SMA Solar Buy Jefferies & Company Inc.
13.05.26 SMA Solar Buy Jefferies & Company Inc.
05.05.26 SMA Solar Buy Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

SMA Solar AG 51,15 0,10% SMA Solar AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

21.06.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 25
21.06.26 Gold, Öl & Co. in KW 25: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
20.06.26 KW 25: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
20.06.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
19.06.26 KW 25: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schließlich in Grün -- DAX schließt fester -- Dow und NASDAQ uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich gespalten
Der heimische Markt bewegte sich am Donnerstag aufwärts. Der deutsche Leitindex verzeichnete leichte Gewinne. Die US-Börsen fanden keine einheitliche Richtung. An den Märkten in Asien wurden am Donnerstag unterschiedliche Tendenzen beobachtet.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen