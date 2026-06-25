TecDAX-Wert SMA Solar-Aktie: So viel Gewinn hätte ein SMA Solar-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die SMA Solar-Aktie gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurde das SMA Solar-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 44,00 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in die SMA Solar-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 227,273 SMA Solar-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 24.06.2026 gerechnet (51,70 EUR), wäre das Investment nun 11 750,00 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 17,50 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von SMA Solar belief sich jüngst auf 1,85 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des SMA Solar-Papiers fand am 27.06.2008 an der Börse XETRA statt. Den ersten Handelstag begann der SMA Solar-Anteilsschein bei 48,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at