TecDAX-Wert SMA Solar-Aktie: So viel Gewinn hätte ein SMA Solar-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die SMA Solar-Aktie gebracht.

SMA Solar-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 31,35 EUR wert. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die SMA Solar-Aktie investiert, befänden sich nun 31,898 SMA Solar-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 19.08.2026 1 830,94 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 57,40 EUR belief. Mit einer Performance von +83,09 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

SMA Solar erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,96 Mrd. Euro. Am 27.06.2008 wurden SMA Solar-Anteile zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines SMA Solar-Anteils auf 48,00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at