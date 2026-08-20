SMA Solar Aktie
WKN DE: A0DJ6J / ISIN: DE000A0DJ6J9
|Lukrative SMA Solar-Anlage?
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20.08.2026 10:03:27
TecDAX-Wert SMA Solar-Aktie: So viel Gewinn hätte ein SMA Solar-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
SMA Solar-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 31,35 EUR wert. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die SMA Solar-Aktie investiert, befänden sich nun 31,898 SMA Solar-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 19.08.2026 1 830,94 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 57,40 EUR belief. Mit einer Performance von +83,09 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
SMA Solar erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,96 Mrd. Euro. Am 27.06.2008 wurden SMA Solar-Anteile zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines SMA Solar-Anteils auf 48,00 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
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