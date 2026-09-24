TecDAX-Wert SMA Solar-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in SMA Solar von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in SMA Solar-Aktien gewesen.

Vor 1 Jahr wurde das SMA Solar-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die SMA Solar-Anteile bei 20,94 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in SMA Solar-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4,776 SMA Solar-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 279,13 EUR, da sich der Wert einer SMA Solar-Aktie am 23.09.2026 auf 58,45 EUR belief. Das entspricht einem Anstieg um 179,13 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von SMA Solar belief sich zuletzt auf 2,15 Mrd. Euro. Die SMA Solar-Aktie wurde am 27.06.2008 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Den ersten Handelstag begann das SMA Solar-Papier bei 48,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at