TecDAX-Wert SMA Solar-Aktie: So viel hätten Anleger an einem SMA Solar-Investment von vor 3 Jahren verloren

Bei einem frühen Investment in SMA Solar-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der SMA Solar-Aktie via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand das SMA Solar-Papier letztlich bei 61,45 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die SMA Solar-Aktie investiert hätte, hätte er nun 16,273 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 30.09.2026 auf 59,95 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 975,59 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 2,44 Prozent verringert.

Zuletzt verbuchte SMA Solar einen Börsenwert von 2,01 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der SMA Solar-Aktie an der Börse XETRA war der 27.06.2008. Den ersten Handelstag begann der SMA Solar-Anteilsschein bei 48,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at