TecDAX-Wert SMA Solar-Aktie: So viel hätten Anleger an einem SMA Solar-Investment von vor 5 Jahren verloren

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit SMA Solar-Anteilen statt. Der Schlusskurs des SMA Solar-Papiers betrug an diesem Tag 53,25 EUR. Investoren, die vor 5 Jahren 100 EUR in die SMA Solar-Aktie investierten, hätten nun 1,878 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 61,56 EUR, da sich der Wert eines SMA Solar-Papiers am 25.02.2026 auf 32,78 EUR belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 38,44 Prozent verringert.

Insgesamt war SMA Solar zuletzt 1,10 Mrd. Euro wert. Der erste Handelstag der SMA Solar-Papiere an der Börse XETRA war der 27.06.2008. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines SMA Solar-Papiers auf 48,00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at