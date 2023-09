TecDAX-Wert SMA Solar-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in SMA Solar verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die SMA Solar-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurde das SMA Solar-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 49,46 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 2,022 SMA Solar-Papiere. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 27.09.2023 121,11 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 59,90 EUR belief. Mit einer Performance von +21,11 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

SMA Solar wurde am Markt mit 2,08 Mrd. Euro bewertet. Am 27.06.2008 wurden SMA Solar-Papiere zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Damals wurde der erste Kurs des SMA Solar-Papiers bei 48,00 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at