TecDAX-Wert SMA Solar-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in SMA Solar von vor 3 Jahren verloren

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit der SMA Solar-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 77,45 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die SMA Solar-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 12,912 SMA Solar-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 440,54 EUR, da sich der Wert eines SMA Solar-Papiers am 21.01.2026 auf 34,12 EUR belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 55,95 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von SMA Solar belief sich zuletzt auf 1,18 Mrd. Euro. Die Erstnotiz der SMA Solar-Aktie fand am 27.06.2008 an der Börse XETRA statt. Der erste festgestellte Kurs eines SMA Solar-Anteils lag damals bei 48,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

