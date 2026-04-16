SMA Solar Aktie

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WKN DE: A0DJ6J / ISIN: DE000A0DJ6J9

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Frühes Investment 16.04.2026 10:03:28

TecDAX-Wert SMA Solar-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in SMA Solar von vor 3 Jahren verloren

TecDAX-Wert SMA Solar-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in SMA Solar von vor 3 Jahren verloren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die SMA Solar-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden SMA Solar-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 103,10 EUR. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 1 000 EUR in die SMA Solar-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 9,699 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 509,21 EUR, da sich der Wert einer SMA Solar-Aktie am 15.04.2026 auf 52,50 EUR belief. Das entspricht einem Minus von 49,08 Prozent.

Der Börsenwert von SMA Solar belief sich jüngst auf 1,71 Mrd. Euro. Das Börsendebüt der SMA Solar-Aktie fand am 27.06.2008 an der Börse XETRA statt. Den ersten Handelstag begann der SMA Solar-Anteilsschein bei 48,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: SMA Solar Technology AG

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