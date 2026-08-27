SMA Solar Aktie

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WKN DE: A0DJ6J / ISIN: DE000A0DJ6J9

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SMA Solar-Performance im Blick 27.08.2026 10:03:21

TecDAX-Wert SMA Solar-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in SMA Solar von vor einem Jahr verdient

TecDAX-Wert SMA Solar-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in SMA Solar von vor einem Jahr verdient

Bei einem frühen SMA Solar-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Vor 1 Jahr wurde das SMA Solar-Papier via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 23,06 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die SMA Solar-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 433,651 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 54,70 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 23 720,73 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 137,21 Prozent vermehrt.

Jüngst verzeichnete SMA Solar eine Marktkapitalisierung von 1,93 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der SMA Solar-Anteile an der Börse XETRA war der 27.06.2008. Damals wurde der erste Kurs der SMA Solar-Aktie bei 48,00 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: SMA Solar

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