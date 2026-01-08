TecDAX-Wert SMA Solar-Aktie: So viel Verlust hätte ein SMA Solar-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die SMA Solar-Aktie gebracht.

Vor 10 Jahren wurde das SMA Solar-Papier via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 51,02 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 196,002 SMA Solar-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 7 424,54 EUR, da sich der Wert eines SMA Solar-Papiers am 07.01.2026 auf 37,88 EUR belief. Das entspricht einem Schwund von 25,75 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von SMA Solar belief sich zuletzt auf 1,26 Mrd. Euro. Das Börsendebüt der SMA Solar-Aktie fand am 27.06.2008 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs der SMA Solar-Aktie belief sich damals auf 48,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at