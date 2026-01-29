SMA Solar Aktie

WKN DE: A0DJ6J / ISIN: DE000A0DJ6J9

Lohnendes SMA Solar-Investment? 29.01.2026 10:03:56

TecDAX-Wert SMA Solar-Aktie: So viel Verlust hätte ein SMA Solar-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen SMA Solar-Investment verlieren können.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem SMA Solar-Papier an der Börse XETRA ausgeführt. Zur Schlussglocke war das SMA Solar-Papier an diesem Tag 60,20 EUR wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 166,113 SMA Solar-Aktien im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 28.01.2026 6 305,65 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 37,96 EUR belief. Das entspricht einem Schwund von 36,94 Prozent.

SMA Solar wurde am Markt mit 1,34 Mrd. Euro bewertet. Das Börsendebüt der SMA Solar-Aktie fand am 27.06.2008 an der Börse XETRA statt. Ihren ersten Handelstag begann die SMA Solar-Aktie bei 48,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: SMA Solar

