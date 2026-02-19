TecDAX-Wert SMA Solar-Aktie: So viel Verlust hätte eine SMA Solar-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in SMA Solar-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem SMA Solar-Papier an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 79,00 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die SMA Solar-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 126,582 Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 18.02.2026 4 349,37 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 34,36 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 56,51 Prozent verringert.

SMA Solar erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,14 Mrd. Euro. Das SMA Solar-Papier wurde am 27.06.2008 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Damals wurde der erste Kurs des SMA Solar-Papiers bei 48,00 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at