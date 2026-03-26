WKN DE: A0DJ6J / ISIN: DE000A0DJ6J9
26.03.2026 10:03:29
TecDAX-Wert SMA Solar-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in SMA Solar von vor 5 Jahren angefallen
Heute vor 5 Jahren wurde das SMA Solar-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 48,04 EUR wert. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 20,816 SMA Solar-Papiere. Die gehaltenen Aktien wären am 25.03.2026 849,29 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 40,80 EUR belief. Mit einer Performance von -15,07 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Insgesamt war SMA Solar zuletzt 1,42 Mrd. Euro wert. Das Börsendebüt der SMA Solar-Papiere fand am 27.06.2008 an der Börse XETRA statt. Der erste festgestellte Kurs der SMA Solar-Aktie lag damals bei 48,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Nachrichten zu SMA Solar AG
26.03.26 |TecDAX-Wert SMA Solar-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in SMA Solar von vor 5 Jahren angefallen (finanzen.at)
Analysen zu SMA Solar AG
|26.03.26
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.03.26
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.03.26
|SMA Solar Hold
|Deutsche Bank AG
|03.03.26
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.03.26
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|SMA Solar AG
|43,68
|8,33%
Börse aktuell - Live TickerDow schließt schwächer -- ATX und DAX gehen mit Verlusten in den Feierabend -- Asiens Börsen schlussendlich schwächer
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendierten am Donnerstag abwärts. Die US-Börsen gaben ebenso nach. Die Börsen in Fernost bewegten sich am Donnerstag auf niedrigerem Niveau.