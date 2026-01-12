SUSS MicroTec Aktie
WKN DE: A1K023 / ISIN: DE000A1K0235
|Lukrative SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Anlage?
|
12.01.2026 10:03:45
TecDAX-Wert SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurde das SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 8,27 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 12,088 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktie auf 46,52 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 562,31 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 462,31 Prozent angezogen.
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) wurde jüngst mit einem Börsenwert von 889,25 Mio. Euro gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
