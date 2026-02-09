SUSS MicroTec Aktie
TecDAX-Wert SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) von vor 10 Jahren abgeworfen
Am 09.02.2016 wurde die SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Anteile an diesem Tag 7,71 EUR wert. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 129,668 SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Anteilen. Die gehaltenen SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Papiere wären am 06.02.2026 6 006,22 EUR wert, da der Schlussstand 46,32 EUR betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 500,62 Prozent zugenommen.
Der Börsenwert von SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) belief sich zuletzt auf 885,43 Mio. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Analysen zu SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|02.02.26
|SUSS MicroTec Buy
|Warburg Research
|30.01.26
|SUSS MicroTec Buy
|UBS AG
|20.01.26
|SUSS MicroTec Buy
|Deutsche Bank AG
|19.01.26
|SUSS MicroTec Buy
|Warburg Research
|13.01.26
|SUSS MicroTec Buy
|Warburg Research
