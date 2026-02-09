SUSS MicroTec Aktie

WKN DE: A1K023 / ISIN: DE000A1K0235

Frühe Anlage 09.02.2026 10:04:28

TecDAX-Wert SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Investment verdienen können.

Am 09.02.2016 wurde die SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Anteile an diesem Tag 7,71 EUR wert. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 129,668 SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Anteilen. Die gehaltenen SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Papiere wären am 06.02.2026 6 006,22 EUR wert, da der Schlussstand 46,32 EUR betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 500,62 Prozent zugenommen.

Der Börsenwert von SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) belief sich zuletzt auf 885,43 Mio. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

02.02.26 SUSS MicroTec Buy Warburg Research
30.01.26 SUSS MicroTec Buy UBS AG
20.01.26 SUSS MicroTec Buy Deutsche Bank AG
19.01.26 SUSS MicroTec Buy Warburg Research
13.01.26 SUSS MicroTec Buy Warburg Research
