SUSS MicroTec Aktie
WKN DE: A1K023 / ISIN: DE000A1K0235
|SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Performance im Blick
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01.06.2026 10:04:06
TecDAX-Wert SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) von vor 10 Jahren eingefahren
Am 01.06.2016 wurden SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 7,56 EUR wert. Bei einem Investment von 10 000 EUR in SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1 322,926 SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 29.05.2026 auf 92,15 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 121 907,66 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 1 119,08 Prozent zugenommen.
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) war somit zuletzt am Markt 1,76 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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