SUSS MicroTec Aktie

SUSS MicroTec für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1K023 / ISIN: DE000A1K0235

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Rentable SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Investition? 07.09.2026 10:04:00

TecDAX-Wert SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Am 07.09.2023 wurde das SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Papier via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Papier an diesem Tag 20,50 EUR wert. Wer vor 3 Jahren 1 000 EUR in die SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktie investiert hat, hat nun 48,780 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 3 531,71 EUR, da sich der Wert eines SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Anteils am 04.09.2026 auf 72,40 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 253,17 Prozent angewachsen.

Die Marktkapitalisierung von SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) bezifferte sich zuletzt auf 1,38 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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