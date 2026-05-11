SUSS MicroTec Aktie
WKN DE: A1K023 / ISIN: DE000A1K0235
|Rentable SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Anlage?
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11.05.2026 10:04:47
TecDAX-Wert SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit der SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Anteile 35,92 EUR wert. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 278,396 SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 24 638,08 EUR, da sich der Wert eines SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Papiers am 08.05.2026 auf 88,50 EUR belief. Mit einer Performance von +146,38 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Jüngst verzeichnete SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) eine Marktkapitalisierung von 1,69 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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