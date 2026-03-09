TecDAX-Wert SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktie Investoren gebracht.

Das SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 8,71 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1 147,974 SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 59 809,44 EUR, da sich der Wert eines SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Anteils am 06.03.2026 auf 52,10 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 498,09 Prozent gesteigert.

Am Markt war SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) jüngst 995,92 Mio. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at