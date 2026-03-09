SUSS MicroTec Aktie
WKN DE: A1K023 / ISIN: DE000A1K0235
|Frühe Investition
|
09.03.2026 10:03:48
TecDAX-Wert SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Das SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 8,71 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1 147,974 SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 59 809,44 EUR, da sich der Wert eines SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Anteils am 06.03.2026 auf 52,10 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 498,09 Prozent gesteigert.
Am Markt war SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) jüngst 995,92 Mio. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|02.02.26
|SUSS MicroTec Buy
|Warburg Research
|30.01.26
|SUSS MicroTec Buy
|UBS AG
|20.01.26
|SUSS MicroTec Buy
|Deutsche Bank AG
|19.01.26
|SUSS MicroTec Buy
|Warburg Research
|13.01.26
|SUSS MicroTec Buy
|Warburg Research
Aktien in diesem Artikel
|SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|51,95
|0,58%
