SUSS MicroTec Aktie

SUSS MicroTec für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1K023 / ISIN: DE000A1K0235

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Performance unter der Lupe 13.07.2026 10:04:05

TecDAX-Wert SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktie Investoren gebracht.

Vor 3 Jahren wurde die SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 24,00 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 416,667 SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 10.07.2026 35 333,33 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 84,80 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 253,33 Prozent erhöht.

Der Börsenwert von SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) belief sich jüngst auf 1,62 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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