TecDAX-Wert SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 22.06.2021 wurde das SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Papier via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktie an diesem Tag 23,90 EUR wert. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 418,410 SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Anteilen. Die gehaltenen SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Papiere wären am 19.06.2026 46 736,40 EUR wert, da der Schlussstand 111,70 EUR betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 367,36 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) belief sich zuletzt auf 2,14 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at