TecDAX-Wert SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Die SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Anteile bei 42,00 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in die SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 238,095 SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 13.02.2026 gerechnet (47,70 EUR), wäre das Investment nun 11 357,14 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 13,57 Prozent zugenommen.

Der Marktwert von SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) betrug jüngst 911,81 Mio. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at