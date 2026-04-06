SUSS MicroTec Aktie

SUSS MicroTec für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1K023 / ISIN: DE000A1K0235

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Rentable SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Anlage? 06.04.2026 10:03:47

TecDAX-Wert SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Investment von vor 10 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Am 06.04.2016 wurde das SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete das SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Papier bei 9,31 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 10,739 SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 543,38 EUR, da sich der Wert einer SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktie am 02.04.2026 auf 50,60 EUR belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 443,38 Prozent erhöht.

Alle SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 967,24 Mio. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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