SUSS MicroTec Aktie

SUSS MicroTec für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1K023 / ISIN: DE000A1K0235

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Langfristige Investition 20.04.2026 10:03:41

TecDAX-Wert SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Investment von vor 3 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Investment gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Anteilen statt. Zum Handelsende stand die SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktie an diesem Tag bei 25,55 EUR. Bei einem SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 391,389 SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 26 027,40 EUR, da sich der Wert einer SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktie am 17.04.2026 auf 66,50 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 160,27 Prozent vermehrt.

SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1,27 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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