SUSS MicroTec Aktie

SUSS MicroTec für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1K023 / ISIN: DE000A1K0235

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Lohnende SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Anlage? 26.10.2026 10:04:08

TecDAX-Wert SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Investment von vor einem Jahr verdient

Vor Jahren in SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Das SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktie bei 36,78 EUR. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 271,887 SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 23.10.2026 auf 49,64 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13 496,47 EUR wert. Damit wäre die Investition 34,96 Prozent mehr wert.

Alle SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 948,89 Mio. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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