SUSS MicroTec Aktie
WKN DE: A1K023 / ISIN: DE000A1K0235
|Lohnendes SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Investment?
|
19.01.2026 10:04:02
TecDAX-Wert SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Investment von vor einem Jahr verloren
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 49,30 EUR wert. Bei einem Investment von 1 000 EUR in die SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 20,284 SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 16.01.2026 auf 47,62 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 965,92 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 3,41 Prozent abgenommen.
Der Börsenwert von SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) belief sich jüngst auf 910,28 Mio. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
