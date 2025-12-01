Start in die smarte Geldanlage - 50 € geschenkt! Bei Eröffnung Code "FI67TH50ZN" eingeben. -W-

SUSS MicroTec Aktie

WKN DE: A1K023 / ISIN: DE000A1K0235

SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Investment im Blick 01.12.2025 10:04:31

TecDAX-Wert SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) von vor 3 Jahren verdient

Das wäre der Verdienst eines frühen SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Einstiegs gewesen.

Die SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktie bei 15,62 EUR. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 EUR in die SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktie investierten, hätten nun 64,020 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 28.11.2025 auf 34,16 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 186,94 EUR wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 118,69 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) belief sich zuletzt auf 652,99 Mio. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

