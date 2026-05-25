SUSS MicroTec Aktie

SUSS MicroTec für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1K023 / ISIN: DE000A1K0235

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SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Performance 25.05.2026 10:03:55

TecDAX-Wert SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) von vor 5 Jahren verdient

Vor Jahren in SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit dem SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Papier statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 24,20 EUR. Bei einem SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 41,322 SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Anteile wären am 22.05.2026 3 733,47 EUR wert, da der Schlussstand 90,35 EUR betrug. Damit wäre die Investition um 273,35 Prozent gestiegen.

Alle SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,73 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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